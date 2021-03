I risultati delle qualificazioni ai Mondiali, tonfo della Germania. La Francia vince con il minimo sforzo

Si è giocata la terza giornata delle qualificazioni Mondiali del 2022 in Qatar, la fase a gironi è entrata ormai nella fase decisiva e sono in arrivo interessanti indicazioni. Dominio del Belgio che ha rifilato 8 gol alla Bielorussia, in gol Batshuayi, Praet e Benteke. Bene anche la Croazia che è stata trascinata da Perisic e Modric nella partita contro Malta. Tutto facile anche per l’Olanda contro Gibilterra, in rete anche de Jong, Wijnaldum e Depay. Colpo del Portogallo contro il Lussemburgo, si conferma Jota ed in gol è andato anche il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo. Colpo della Norvegia, ok la Slovacchia. Gol e spettacolo in Lettonia-Turchia.

Nelle gare di mercoledì 4 gol per Ungheria, Danimarca, Islanda, Israele e Scozia. Colpo della Francia contro la Bosnia, decide un gol di Griezmann. Tonfo della Germania che ha perso in casa contro la Macedonia, inutile il gol Gundogan su calcio di rigore. Kane e Meguire trascinano l’Inghilterra contro la Polonia, solo un pareggio per l’Ucraina contro Kazakistan. Tris della Spagna contro Kosovo.

I risultati delle qualificazioni ai Mondiali

Martedì

AZERBAIGIAN-SERBIA 1-2

CIPRO-SLOVENIA 1-0

BELGIO-BIELORUSSIA 8-0

CROAZIA-MALTA 3-0

GALLES-REPUBBLICA CECA 1-0

GIBILTERRA-OLANDA 0-7

LUSSEMBURGO-PORTOGALLO 1-3

MONTENEGRO-NORVEGIA 0-1

SLOVACCHIA-RUSSIA 2-1

TURCHIA-LETTONIA 3-3

Mercoledì