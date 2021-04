I risultati di Champions League, i quarti finale: il Real Madrid verso la qualificazione, il Borussia ancora in corsa

Si sono giocate le prime partite valide per i quarti di finale di Champions League, la competizione è entrata sempre più nel vivo. Grandissima prestazione del Real Madrid che si avvicina tantissimo alle semifinali, il Liverpool ha dimostrato di essere in un periodo veramente deludente. Uno due micidiale dei Blancos tra il 27′ ed il 36′, le marcature sono state siglate da Vinicius e Asensio. Nel secondo tempo si registra il gol dei Reds grazie a Salah in mischia. I Blancos si confermano ancora una volta superiori e trovano il tris ancora con Vinicius. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 3-1. Real Madrid vicinissimo alla semifinale.

Nell’altro match la qualificazione è ancora più in bilico. Partita dai due volti tra Manchester City e Borussia Dortmund, i tedeschi hanno dimostrato di poter lottare per il passaggio del turno. La sfida si sblocca dopo 19 minuti con De Bruyne, fatale un errore in ripartenza del Dortmund. All’84’ è Reus a ristabilire la parità, al 90′ il gol del successo di Foden. Il risultato può essere considerato un pò a sorpresa, il Borussia Dortmund è ancora in corsa per la qualificazione.