I risultati di Champions League: Psg-Bayern è uno spot per il calcio, il Chelsea controlla la qualificazione

Pochi gol, ma tante emozioni nella notte Champions. Si sono concluse le gare di ritorno dei quarti di finale, la competizione ormai è entrata nella fase decisiva. Spettacolo incredibile nella partita tra Psg e Bayern Monaco, la qualità in campo è stata altissima. Nel primo tempo dominio dei padroni di casa che giocano a meraviglia, giocate di classe per Neymar. Il brasiliano è in giornata di grazia e va vicinissimo al gol in due occasioni, solo i legni salvano il Bayern Monaco. A passare in vantaggio sono però gli ospiti con Choupo-Moting. Nel secondo tempo i ritmi sono alti, occasioni da una parte e dall’altra. Il Psg gioca in contropiede, gol annullato a Mbappé per fuorigioco. Ci prova Sane, ma il pallone sfiora il palo. Nel finale il risultato non cambia più, vince il Bayern Monaco con il risultato di 0-1. Ma a qualificarsi è il Psg.

Nell’altro match il Chelsea controlla il risultato dell’andata (0-2) contro il Porto, la qualificazione non è stata quasi mai in discussione. Gli ospiti non sono stati capaci a concretizzare, la difesa dei Blues ha chiuso bene ogni spazio. Il gol del Porto è arrivato il pieno recupero con Taremi, troppo tardi per pensare alla qualificazione. Anche in questo caso finisce 0-1, ma non basta per il passaggio del turno. Il Chelsea è la vera outsider di questa competizione ed in semifinale può essere considerata come la mina vagante.

I risultati di Champions League