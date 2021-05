“E’ colpa di Donnarumma”, “il responsabile è Raiola”: le reazioni dopo l’addio del portiere al Milan

Il Milan ha deciso di rinunciare a Gigio Donnarumma, si tratta di un addio gravissimo per il club rossonero sia dal punto di vista economico che sportivo. Il Diavolo è reduce da una stagione molto importante, la prima parte è stata entusiasmante con la possibilità di lottare per lo scudetto, poi l’evidente calo nella seconda parte ma l’obiettivo è stato raggiunto. La squadra di Stefano Pioli ha chiuso la stagione al secondo posto e l’intenzione adesso è quella di confermarsi. Le basi sono solide, ma la dirigenza dovrà individuare tre-quattro calciatori in grado di fare la differenza in campionato ed in Europa.

Le reazioni sull’addio di Donnarumma

Nelle ultime ore è arrivata la svolta in casa Milan. I rossoneri hanno deciso di puntare tutto su Mike Maignan che prenderà il posto di Donnarumma, il nuovo portiere ha già effettuato le visite mediche e rappresenta una sicurezza per il presente e per il futuro del club rossonero. Non sarà di certo facile sostituire uno come Donnarumma, il portiere ha già dimostrato di essere uno dei migliori in circolazione nonostante la giovane età. I tifosi non hanno gradito il comportamento di Gigi e sul web si sono scatenati sui social. Il portiere è stato criticato per non aver rinnovato il contratto, nel mirino anche il procuratore Mino Raiola. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.