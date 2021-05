Il Do Dragao di Porto è il teatro della finale di Champions League. Manchester City e Chelsea sono in campo per una partita importantissima per la stagione di entrambe, la squadra di Guardiola ha intenzione di bissare la vittoria in Premier League. La stagione dei Blues può diventare entusiasmante dopo qualche problema di troppo.

Si torna alla normalità dopo un periodo veramente difficile dovuto alla pandemia del Coronavirus. Sono circa 16500 gli spettatori presenti allo stadio, lo spettacolo è emozionante. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini degli spalti.