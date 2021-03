L’infortunio di Zlatan Ibrahimovic ha creato più di qualche motivo di discussione. Lo svedese si è fatto male nella partita del campionato di Serie A contro la Roma, 1-2 il risultato finale con le reti di Kessie su calcio di rigore e con un’azione personale di Rebic. La prestazione dello svedese è stata comunque positiva ed in parte limitata dal problemino fisico. La risposta dei rossoneri è stata veramente interessante, la squadra di Stefano Pioli ha riscattato due sconfitte consecutive ed è ancora pienamente in corsa per lo scudetto. Nelle prossime partite non potrà contare sulle prestazioni del suo calciatore più importante: Zlatan Ibrahimovic.

Zlatan Ibrahimovic nella bufera

L’infortunio di Zlatan Ibrahimovic ha portato più di qualche polemica. Secondo quanto confermato nelle ultime ore, lo svedese ha riportato una lesione del muscolo lungo adduttore sinistro, sarà rivalutato tra circa dieci giorni ma rischia venti giorni di stop. Il problema fisico si è verificato alla vigilia dell’inizio dell’edizione di Sanremo dove Ibrahimovic sarà ospite fisso. Il web si è come al solito scatenato e ha lanciato qualche sospetto: “si è infortunato prima di Sanremo, le coincidenze…”, scrive un utente. “La pagliacciata è stata smascherata”, si legge ancora. In alto la FOTOGALLERY con tutti i messaggi.