Zlatan Ibrahimovic è la vera rivelazione di Sanremo 2021, l’attaccante del Milan si sta confermando un vero e proprio protagonista anche nel mondo dello spettacolo. Lo svedese è fermo a causa di un infortunio, non potrà scendere in campo nelle prossime partite tra campionato ed Europa League. Si tratta di un’assenza pesantissima per l’allenatore Stefano Pioli, i rossoneri non stanno attraversando un momento entusiasmante ed anche la qualificazione in Champions League è a rischio. Le prossime partite saranno fondamentali e l’assenza di un calciatore come Ibrahimovic di certo non aiuta.

Le reazioni del web su Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic si è confermato veramente eccezionale anche nel mondo dello spettacolo. Lo svedese si sta divertendo moltissimo ed i telespettatori hanno avuto modo di apprezzare le sue battute. Ieri ha dovuto fare i conti con una disavventura, il calciatore del Milan si è presentato in studio in ritardo a causa di un incidente avvenuto in autostrada, è riuscito a raggiungere Sanremo grazie al passaggio di un motociclista. Poi ha regalato spettacolo ed emozioni con l’amico Sinisa Mihajlovic, prima sono stati svelati dei retroscena, poi hanno cantato ‘Io Vagabondo’. Il web ha molto apprezzato come dimostrano i tanti meme pubblicati su Instagram. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.