Tra ironia e frecciate. La prestazione di Zlatan Ibrahimovic non è stata sicuramente all’altezza nel derby del campionato di Serie A e sui social sono stati pubblicati tantissimi messaggi in relazione alla prossima partecipazione a Sanremo. Dura lezione per il Milan nella sfida della 23esima giornata, l’Inter ha dominato in lungo ed in largo e ha vinto con il netto risultato di 0-3, ad aprire le marcature è stata una doppietta di Lautaro Martinez, a chiudere i conti uno strepitoso Lukaku. La squadra di Stefano Pioli esce ridimensionata dalla partita ed i tifosi sono preoccupati anche per la qualificazione in Champions League, servirà un cambio di passo a partire dalle prossime sfide.

Le critiche nei confronti di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic è stato uno dei pochi a farsi vedere nel derby contro l’Inter, ma la sua prestazione non è stata comunque entusiasmante. Un calciatore della sua esperienza e della sua qualità dovrebbe prendere per mano la squadra. Al contrario è sembrato quasi rassegnato dalla superiorità degli avversari. E soprattutto continua a far discutere la decisione dello svedese di partecipare all’edizione di Sanremo. L’appuntamento andrà in onda nel periodo più importante della stagione dei rossoneri ed inevitabilmente condizionerà il rendimento del calciatore in campo. I tifosi non sono entusiasti della situazione e sul web non sono mancate le critiche: “è stato capace di svendersi per soldi”, ha scritto un utente. In alto la FOTOGALLERY con tutti i messaggi.