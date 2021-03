Zlatan Ibrahimovic in versione inedita. L’attaccante del Milan è stato un assoluto protagonista della prima puntata e sarà ancora ospite con l’obiettivo di migliorare anche nel mondo della televisione. Lo svedese si è fermato a causa di un infortunio e non potrà aiutare la squadra di Stefano Pioli nelle prossime sfide, si tratta di un’assenza pesantissima di un calciatore che è ancora in grado di fare la differenza dal punto di vista tecnico e della personalità. La vittoria contro la Roma è stata un sospiro di sollievo per il Milan che era reduce da due sconfitte consecutive, i rossoneri sono ancora in corsa per la vittoria dello scudetto.

Ibrahimovic protagonista a Sanremo

Zlatan Ibrahimovic si è messo in mostra anche nel mondo dello spettacolo, il suo ruolo a Sanremo ha portato tante reazioni, positive ma anche negative. Lo svedese ha confermato il suo compito, quello di principale protagonista. Le sue battute sono state anche divertenti e lo stesso Ibrahimovic si è divertito. Così come si è scatenato il mondo del web, in particolar modo Instagram. Sono stati pubblicati tantissimi meme, alcuni veramente esilaranti. Cresce già l’attesa in vista del prossimo appuntamento. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.