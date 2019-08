Icardi, il futuro prende la strada di… Milano: l’indizio è chiarissimo [FOTO]

Ultimi giorni di calciomercato ed a tenere banco è ancora il futuro dell’attaccante Mauro Icardi. La rottura con l’Inter può considerarsi definitiva ma l’argentino continua a spingere per la clamorosa conferma in nerazzurro, rischia di rimanere ai margini e di non giocare addirittura per due anni. Icardi aspetta la Juventus mentre la squadra disposta ad effettuare l’investimento è il Napoli pronto ad accontentare le richieste dell’Inter ma per il momento il calciatore non è entusiasta della pista azzurra. E nelle ultime ore è arrivato un indizio clamoroso proprio sul futuro, l’ex capitano dell’Inter ha postato una foto in quella che sarà la nuova dimora… a Milano. “La mia nuova casa sta arrivando”. Icardi dunque ha in testa di rimanere a Milano, sono circolate anche voci su un interesse del Milan che però per il momento non hanno trovato conferme. In alto la fotogallery.