Icardi esce e il PSG vince, i tifosi dell’Inter esultano: “Menomale che ce lo siamo tolti” [FOTO]

Una partita non brillante. Anzi, proprio insufficiente. Il peggiore in campo di Atalanta-Paris Saint Germain è stato Mauro Icardi. L’attaccante argentino non è mai realmente entrato nel vivo del gioco, si è nascosto, ha toccato pochissimi palloni. Non è stato utile, in generale, alla squadra. E infatti è anche grazie alla sua uscita se la squadra francese ha svoltato e non per niente a siglare il gol decisivo è stato il calciatore a lui subentrato, Choupo-Moting.

Ora, chiaramente, non vuol dire che Icardi sia diventato ‘brocco’ all’improvviso. Spesso, all’Inter, usciva dal gioco, si spegneva, ma si faceva poi vedere per i gol, alcuni anche decisivi. “Mascherava” in questo modo la sua poca partecipazione alla manovra. Ieri non è accaduto. Niente, né prestazione né gol. Ed è bastato pochissimo perché i tifosi dell’Inter lo prendessero di mira sui social, “sollevati” dall’esserti tolti un calciatore che non hanno mai rimpianto dopo l’arrivo di Lukaku. E i messaggi sul web lo dimostrano. Eccone alcuni nella nostra FOTOGALLERY in alto.