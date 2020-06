Icardi e Wanda Nara, la nuova casa (a Parigi) è da sogno [FOTO e VIDEO]

Il campionato francese è stato sospeso definitivamente, a causa dell’emergenza Coronavirus. Le squadre della Ligue 1 saranno chiamate a scendere in campo per le coppe europee, tra questi anche l’attaccante Mauro Icardi. L’argentino ha festeggiato il riscatto da parte del Psg, l’ex Inter si candida ad essere protagonista. Nel frattempo, può rilassarsi in compagnia di Wanda Nara. Proprio la moglie del giocatore ha pubblicato alcune foto della nuova casa a Parigi, ovviamente lo spettacolo è mozzafiato. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini, in basso il video.