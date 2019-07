ICC, il Manchester United supera il Tottenham [FOTO]

Continua lo spettacolo dell’International Champions Cup a Shanghai, nella giornata di oggi si è giocata un’altra partita interessante, successo per il Manchester United che ha superato per 2-1 il Tottenham, i Red Devils hanno schierato l’ex Juventus Pogba dal primo minuto, vantaggio al 21′ di Martial, reazione del Tottenham e pareggio che arriva al 65′ firmato da Lucas Moura, nel finale è Angel Gomes all’80’ a regalare il successo al Manchester United, nuove importanti indicazioni per i Red Devils. In alto la fotogallery.