L’idea dei tifosi inglesi, sostituire Lineker con… Floriana Messina [FOTO]

Floriana Messina è molto famosa anche nel mondo del calcio, si tratta di una ragazza bellissima che tiene aggiornati i fan sui social con scatti sexy, è una giornalista di grande successo. I tifosi inglesi hanno lanciato una proposta nelle ultime ore, sostituire Gary Lineker alla conduzione del programma sportivo. L’ex attaccante è finito sotto accusa per il suo stipendio nonostante la decisione di tagliare il compenso, adesso è stato chiesto l’ingaggio da parte della sexy giornalista italiana. Floriana ha la metà dell’età di Lineker e presenta in Italia un programma sulle partite del campionato di Serie A, è tifosa del Napoli e ha partecipato anche al reality Grande Fratello. In alto ecco la FOTOGALLERY con tutte le immagini di Floriana Messina.