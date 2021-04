Il Como torna in Serie B dopo 5 anni: delirio di calciatori e tifosi [FOTO]

Il Como è tornato in Serie B dopo 5 anni e al fischio finale è scoppiata la festa di calciatori e tifosi. Il finale è stato veramente incredibile, la matematica è arrivata nello scontro promozione contro l’Alessandria, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-1: il grande protagonista è stato Gabrielloni, autore di una doppietta. Autogol di Arrigoni che non è servito agli ospiti a raggiungere il pareggio. Il Como chiuderà la stagione al primo posto, con una giornata al termine del campionato i punti di vantaggio proprio sull’Alessandria sono quattro.

Il rendimento del Como è stato veramente eccezionale, in 37 partite ha conquistato 72 punti frutto di 22 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte. Il punto di forza è stato sicuramente l’attacco, la capolista ha messo a segno 54 gol, tante invece le reti subite, ben 44. Al fischio finale delirio in campo e in strada, in alto la FOTOGALLERY con le immagini.