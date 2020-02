“Il Getafe è il Cholismo di periferia, l’Inter rischia più della Roma”, le reazioni dopo i sorteggi

Sono andati in scena i sorteggi degli ottavi di finale di Europa League, due le squadre in corsa: l’Inter e la Roma. Per i giallorossi la competizione può rappresentare l’obiettivo principale della stagione, discorso diverso invece per i nerazzurri che sono pienamente in corsa per lo scudetto. Gli accoppiamenti possono essere considerati insidiosi, in particolar modo per la squadra di Fonseca che ha pescato il Siviglia (gli spagnoli sono una sicurezza ma ieri hanno rischiato la clamorosa eliminazione contro il Cluj). Secondo alcuni utenti invece rischia di più la squadra di Antonio Conte, il Getafe infatti può rappresentare un outsider. “Il Getafe è il Cholismo di periferia, l’Inter rischia più della Roma”, si legge su Twitter. Ma sono tante altre le reazioni, in alto la FOTOGALLERY con tutti i messaggi.