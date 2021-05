Il Perugia torna nel campionato di Serie B dopo appena una stagione. L’ultima giornata del campionato di Serie C girone C è stata veramente da brividi e ha visto il testa a testa a distanza tra Perugia e Padova: entrambe hanno vinto, si sono classificate in testa alla classifica ma a festeggiare è stata la squadra di Fabio Caserta grazie alla differenza reti negli scontri diretti. Il Padova ha vinto 1-0 contro la Sambenedettese, ma il risultato non è servito per chiudere al primo posto. Il Perugia ha conquistato tre punti sul campo del Feralpisalò grazie a Elia e Bianchimano, 0-2 il risultato finale. Al fischio finale grande festa in città dei tifosi, il Perugia torna nel calcio che conta.