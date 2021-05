Una giornata storica per il Venezia che torna in Serie A dopo 19 anni. Si è giocata ieri la finale dei playoff contro il Cittadella, la squadra di Venturato ha giocato una grandissima partita ma non è riuscita nell’impresa di ribaltare il risultato dell’andata (0-1). La squadra di Zanetti ha rischiato tantissimo dopo l’iniziale gol del Cittadella con Proia e l’espulsione di Mazzocchi, i tentativi nel finale degli ospiti non hanno portato i frutti sperati ed in pieno recupero Bocalon ha siglato il gol della tranquillità.

Al fischio finale i calciatori ed i tifosi si sono scatenati con cori e balli, è stata una festa veramente scoppiettante. Il presidente Duncan Niederauer si è tuffato nel canale come confermano le immagini di Sky Sport tra il delirio dei tifosi. La festa del Venezia è appena iniziata. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.