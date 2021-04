Il Psg in semifinale di Champions, la stampa esalta i francesi: “le cri du coeur” [FOTO]

Il Psg è volato in semifinale di Champions League, è andata in scena una bellissima partita nel ritorno dei quarti di finale contro il Bayern Monaco. I francesi sono riusciti a confermare il risultato dell’andata (2-3) e hanno staccato il pass nonostante la sconfitta casalinga. La gara si è conclusa sul risultato di 0-1, il gol di Choupo-Moting non ha permesso ai tedeschi di qualificarsi. E’ stata una partita ricca di emozioni, i protagonisti hanno regalato spettacolo con giocate da capogiro. In particolar modo si è messo in mostra Neymar, il brasiliano ha incantato soprattutto nel primo tempo e solo i legni hanno negato la gioia del gol.

La reazione della stampa

Adesso il Psg è probabilmente la squadra favorita alla vittoria finale, può contare su un talento incredibile, soprattutto in attacco è sempre pericolosissimo. Il merito è ovviamente anche di Pochettino, il tecnico è stato in grado di compattare il gruppo ma soprattutto di regalare un ottimo gioco ad una squadra ricca di talento. Sono arrivate tantissime reazioni anche dalla stampa che ha deciso di esaltare il Psg. “Le cri du coeur”, titola l’Equipe. Delusione invece per la stampa tedesca, il Bayern Monaco ha abbandonato la possibilità di vincere la Champions League ma si è dimostrata comunque una squadra fortissima. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.