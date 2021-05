Una vera e propria impresa, destinata ad entrare nella storia del calcio. Il River Plate ha vinto in Coppa Libertadores in condizioni quasi drammatiche. La squadra argentina è stata decimata da un focolaio di Covid, sono stati registrati ben 20 casi positivi con l’allenatore Gallardo che ha convocato appena 11 calciatori e nessun portiere. Tra i pali è stato schierato il centrocampista Enzo Perez, reduce comunque da un infortunio muscolare. Il River Plate ha dimostrato grandissimo carattere e ribaltato il pronostico della vigilia, le agenzie sportive avevano infatti sospeso le puntate considerando l’esito scontato a favore del Santa Fe.

River Plate-Santa Fe

La partita tra River Plate e Santa Fe si è conclusa sul risultato di 2-1. Per la squadra di Harold Rivera è stata una figuraccia con pochi precedenti, non è riuscita a conquistare un risultato positivo contro una squadra in emergenza totale e ha realizzato solo un gol ad un centrocampista adattato in porta. L’inizio di partita del River Plate è stato veramente incredibile, la squadra di Gallardo si è portata in doppio vantaggio dopo appena 6 minuti con le reti messe a segno da Angileri e Julian Alvarez. La reazione del Santa Fe è arrivata troppo tardi, Osorio ha accorciato le distanze al 73′ ma il gol non è servito a conquistare un risultato positivo. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.