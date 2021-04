Il tabellone di Champions League, Real Madrid e Manchester City staccano il pass: gli accoppiamenti delle semifinali

Si sono conclusi i quarti di finale di Champions League: anche Real Madrid e Manchester City hanno staccato il pass per le semifinali, si preannunciano sfide bellissime come conferma il tabellone. La squadra di Zinedine Zidane è riuscita a controllare il risultato dell’andata (3-1), nel complesso la sfida ha regalato emozioni, si sono registrate occasioni da una parte e dall’altra. Il Liverpool ha provato a fare la partita, ma non è riuscita a concretizzare. La squadra di Klopp ci prova, ma non è lucida nei metri finali. I Blancos si rendono pericolosi in contropiede, in particolar modo Benzema ha dimostrato di essere uno dei migliori attaccanti. Nel finale il Liverpool si gioca il tutto per tutto, ma il gol non arriva. Finisce 0-0, il Real Madrid in semifinale.

Più equilibrato l’altro quarto, ma alla fine il Manchester City ha meritato il passaggio del turno. Avvio sprint da parte del Borussia Dortmund e vantaggio firmato da Bellingham. La squadra di Guardiola sale in cattedra e dimostra di essere superiore dal punto di vista tecnico. Il pareggio arriva al 55′ grazie al rigore trasformato da Mahrez, ingenuo l’ex Juventus Emre Can. I tedeschi si tuffano alla ricerca del gol dei supplementari, ma a chiudere i conti è il City con Foden. Finisce 1-2.

I risultati di Champions League

PSG -BAYERN 0-1

-BAYERN 0-1 CHELSEA -PORTO 0-1

-PORTO 0-1 DORTMUND- MANCHESTER CITY 1-2

1-2 LIVERPOOL-REAL MADRID 0-0

LE SEMIFINALI