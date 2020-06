Ilaria D’Amico contro la sorella di CR7: “I familiari dei calciatori stiano lontani dai social” [FOTOGALLERY]

“Io appartengo alla vecchia scuola, per cui familiari, fratelli e mogli non usino i social, perché molto spesso poi sono i mariti o i fratelli a non apprezzarlo. Se io fossi un giocatore di calcio vorrei esprimere il mio pensiero ma non è che amerei tanto che Gigi o mia madre scrivessero al posto mio. I familiari non devono diventare commentatori”. Sono le parole, a ‘Un giorno da pecora’, su Rai Radio 1, di Ilaria D’Amico, giornalista e compagna di Gigi Buffon. La donna ha criticato la scelta della sorella di Cristiano Ronaldo, Elma Aveiro, di mettere bocca pubblicamente sulle vicende professionali dell’asso portoghese con velate frecciatine sui social. In alto la FOTOGALLERY con alcune immagini di Ilaria D’Amico.