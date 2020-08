Impresa Frosinone, la squadra di Nesta ribalta il Pordenone e vola in finale dei playoff

Vera e propria impresa del Frosinone nel ritorno della semifinale dei playoff di Serie B contro il Pordenone. Dopo il risultato dell”andata (0-1), la squadra di Nesta ha vinto in trasferta e si è assicurata l’ultimo atto, dovrà vedersela con lo Spezia. Partenza sprint per gli ospiti che si portano in doppio vantaggio, dopo 15 minuti il risultato è già di 0-2 grazie al solito Ciano e al gol di Novakovich. Il Pordenone ci prova, ma non è lucido come al solito, soprattutto in fase realizzativa. Il Frosinone prova a controllare e gioca in ripartenza, occasioni da una parte e dall’altra ma il risultato non cambia più. Finisce 0-2, Frosinone in finale contro lo Spezia. Pordenone eliminato ma a testa altissima, la stagione è stata comunque entusiasmante. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con le immagini nel match.