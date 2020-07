Impresa del Verona, la squadra di Juric ferma l’Atalanta: 1-1, Pessina risponde al devastante Zapata [FOTO]

L’Atalanta si conferma in forma eccezionale e Zapata devastante. E questa non è una novità. Il Verona continua la stagione bellissima, si tratta della più grande sorpresa del campionato di Serie A, merito di un allenatore molto bravo come Juric. La sfida è stata dai due volti, nel primo tempo non si sono registrate grossissime occasioni. Ne secondo tempo la partita si ‘apre’, la squadra di Gasperini continua a giocare un gioco spumeggiante e va vicina alla rete del vantaggio. Gol che arriva al minuto 50, azione devastante di Duvan Zapata che ha messo in mostra la sua forza fisica, grave errore del difensore Gunter e Silvestri superato. Immediata la reazione del Verona, disattenzione dell’Atalanta e Pessina pareggia i conti. I nerazzurri non mollano, ci provano ma non sono concreti nei metri finali. Finisce 1-1, impresa del Verona che ferma la squadra più in forma del campionato. L’Atalanta raggiunge l’Inter al secondo posto a 71 punti, Verona a 45. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.