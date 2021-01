Giulia Salemi è stata una delle ultime concorrenti entrate nella casa del Grande Fratello Vip, ma si è confermata subito una grande protagonista. E’ una ragazza di personalità ed è riuscita subito a mettersi in mostra. La storia con Pierpaolo Pretelli procede a gonfie vele, la coppia è sempre più vicina e presto potrebbe nascere una bellissima storia d’amore.

L’incidente sexy di Giulia Salemi la Grande Fratello Vip

Giulia Salemi si conferma sempre più bella ed in grandissima forma e nelle ultime ore è stata protagonista di un incidente sexy. Il vestito ad un tratto stava per cedere e l’influencer ha rischiato di mostrare il seno in diretta tv. La concorrente è riuscita a coprirsi giusto in tempo, ma il VIDEO ha comunque fatto il giro del web. In alto la FOTOGALLERY, in basso le immagini.