Incidente stradale con lo scooter: morta ex calciatrice di Inter e Milan [NOME, FOTO e DETTAGLI]

Il calcio femminile piange la morte di Arianna Varone, 21 anni, centrocampista della Riozzese, squadra da poco promossa nel campionato di Serie B. La calciatrice è rimasta coinvolta in un incidente stradale in provincia di Pavia, il motorino è finito contro un camion, lo scontro è stato duro e Arianna ha battuto la testa. La dinamica è ancora tutta da chiarire, i soccorsi sono stati inutili e la ragazza è morta poco dopo l’impatto. Ha giocato nel settore giovanile del Milan e dell’Inter, il suo ruolo era centrocampista. “La Società ASD Riozzese, sgomenta e affranta, comunica che nella notte per un tragico incidente stradale è venuta a mancare la nostra Arianna Varone. Ci stringiamo al dolore della famiglia alla quale siamo e saremo sempre vicini. Il Presidente Mileto Faraguna”. In alto la FOTOGALLERY con le immagini di Arianna Varone.