Incidente Zanardi, i messaggi di solidarietà dall’Italia: dalla politica allo sport [FOTOGALLERY]

Incidente Zanardi – Alex Zanardi è stato coinvolto in un incidente stradale questo pomeriggio tra Pienza e San Quirico d’Orcia, in provincia di Siena. Con la sua handbike, scendendo ad alta velocità, avrebbe perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta e venendo travolto da un camion. Condizioni, purtroppo, molto gravi. Trasportato in elisoccorso all’ospedale di Siena, è stato sottoposto ad un intervento di neurochirurgia. Sono stati tanti, sui social, i messaggi di solidarietà degli italiani, dalla politica allo sport. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto per leggerli.