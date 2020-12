Ines Trocchia è una grande tifosa dell’Inter, ma soprattutto è una bellissima modella che scatena le reazioni da parte dei social. E’ un volto noto anche dello sport, è una giornalista che è stata grande protagonista della televisione italiana. E’ stata in grado di mettere in mostra le sue qualità e apprezzata soprattutto per la sua bellezza. Su Instagram i follower aumentano giorno dopo giorno, adesso in totale sono addirittura un milione.

L’ultima foto di Ines Trocchia

Ines Trocchia è stata in grado di scatenare le reazioni da parte dei fan grazie ad uno scatto veramente mozzafiato. La tifosa interista è senza reggiseno e la maglietta è trasparente. Lo scatto mette in mostra le forme ed il Lato A, in poco tempo ha raggiunto numeri clamorosi di like e commenti. La modella è ormai uno dei personaggi più seguiti dai profili social, Ines Trocchia infiamma il mondo del web. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.