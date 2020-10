Ines Trocchia si prepara così per il derby: l’interista manda in tilt il web [FOTO]

Si avvicina sempre di più il derby di Milano, una partita che preannuncia grande spettacolo tra Inter e Milan che si candidano ad essere protagoniste in Serie A. Inizia la sfida anche tra le donne più belle delle spettacolo, sempre più scatenata l’interista Ines Trocchia. Il sexy volto della tv italiana si mette in mostra con scatti sui social che sono stati apprezzati dai fan, in poco tempo sono stati raggiunti numeri importanti di like e commenti. In uno scatto si è fotografata completamente nuda, la forma fisica è praticamente perfetta. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.