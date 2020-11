INFORTUNIO CRISTIANO RONALDO – Solo un pareggio per la Juventus nella partita della settima giornata del campionato di Serie A. Sembrava fatta per la squadra di Andrea Pirlo dopo il vantaggio firmato da Cristiano Ronaldo, a tempo praticamente scaduto è arrivato il pareggio del solito Caicedo. Occasione persa per i bianconeri che devono ancora sistemarsi soprattutto in difesa. Preoccupazioni anche per le condizioni di Cristiano Ronaldo, il portoghese è stato costretto ad uscire dal campo: “ho sentito la caviglia girarsi”, ha detto Cr7. Il fuoriclasse portoghese avrebbe riportato una distorsione alla caviglia destra. In alto la FOTOGALLERY con le immagini dell’infortunio di Cristiano Ronaldo.