Infortunio Diawara, ancora guai per la Roma: si ferma il centrocampista [FOTO]

INFORTUNIO DIAWARA – Si stanno giocando le gare delle 15 valide per la 7^ giornata del campionato di Serie A, partite importanti per le zone alte e basse della classifica. Ha regalato emozioni nei primi 45 minuti la sfida tra Roma e Cagliari, vantaggio per la squadra di Maran con il calcio di rigore siglato da Joao Pedro, poi il pareggio con un autogol di Ceppitelli dopo una giocata ottima da parte di Kluivert. Il tecnico Fonseca ha dovuto fare i conti con l’ennesimo infortunio, nel dettaglio out il centrocampista Diawara, per l’ex Bologna si teme un lungo stop, ha lasciato il campo in lacrime, al suo posto dentro Antonucci.