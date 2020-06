Infortunio Leno, barella e ossigeno in campo: il portiere furioso con l’avversario [FOTO e VIDEO]

INFORTUNIO LENO – E’ tornata in campo anche la Premier League, nel match di oggi si sono affrontate il Brighton e l’Arsenal. Brutto infortunio per Leno, il portiere tedesco è stato costretto ad uscire anzitempo dal campo al minuto 41, al suo posto dentro Emiliano Martinez. Per l’estremo difensore necessario l’intervento della barella e dell’ossigeno. Paura per lo scontro con l’attaccante Maupay. Leno si è infuriato con l’avversario. Un momento delicato per l’Arsenal che ha anche perso la partita, e dovrà rinunciare, probabilmente per un pò, al portiere. In basso i video, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del terribile infortunio.

Clear intent from maupay, ending leno’s season pic.twitter.com/Emb9wUc4l4 — Aston (@knight_aston) June 20, 2020