Infortunio Smith, paura Bournemouth: il difensore cade a terra, sbatte la testa e deve uscire con l’ossigeno [FOTO]

Infortunio Smith – Attimi di paura ieri sera nel corso del match di Premier League tra Bournemouth e Tottenham, terminato 0-0. Brutto infortunio per il difensore 29 dei padroni di casa Adam Smith, che dopo un contrasto aereo è caduto con violenza a terra battendo la testa e perdendo i sensi. I calciatori, capita la situazione, hanno subito chiamato i soccorsi. Per fortuna, il calciatore ha ripreso conoscenza, ma dopo otto minuti di soccorsi, ed è uscito dal campo in barella e con l’ossigeno. In alto qualche foto del momento.