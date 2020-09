Infortunio Zaniolo: “fai come Baggio e Del Piero”, poi botta e risposta sulla Nations League

INFORTUNIO ZANIOLO – Altro lunghissimo stop per il calciatore della Roma Zaniolo. Il calciatore si è infortunato di nuovo pesantemente, a distanza di pochi mesi si è verificata un’altra rottura del crociato. Il giocatore della Nazionale si è fatto male durante la partita di Nations League contro l’Olanda, la gioia per la vittoria si è trasformata in delusione dopo il responso arrivato in mattinata. Zaniolo dovrà rimanere fermo per almeno altri 6 mesi. Una batosta incredibile per un calciatore dotato di un talento enorme, ma che per il momento si è dimostrato fragile. Quando chiamato in causa il giallorosso ha sempre dimostrato il suo valore, è uno dei calciatori italiani più forti. Ma la sua carriera rischia di essere condizionata dai problemi fisici. Sono arrivati tantissimi messaggi di auguri dai social, c’è chi spera in una ripresa un pò come successo in passato con Baggio e Del Piero e c’è chi mette in dubbio l’utilità di una competizione come la Nations League. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i messaggi.