Infortunio Zaniolo: lacrime di dolore, il centrocampista piange a dirotto [FOTO]

Infortunio Zaniolo – Brutta tegola anche per la Roma, la cui situazione è già complicata per via del risultato che sta maturando all’Olimpico contro la Juventus. Il giovane centrocampista giallorosso, dopo una grande azione personale di 30 metri, viene chiuso da De Ligt e sembra appoggiare male il ginocchio sul terreno. Lungo pianto di dolore per lui, che lascia il campo in lacrime e tra gli applausi dell’intero stadio.