Infortunio Zaniolo, è polemica! “Complimenti alla FIGC, compiuto un delitto” [FOTOGALLERY]

Infortunio Zaniolo – Sono purtroppo ancora ben impresse a tutti, a qualche ora di distanza, le lacrime di dolore del centrocampista della Roma, uscito dal campo dopo la botta subita ieri che gli è costata la rottura del crociato. Tantissimi i messaggi di solidarietà sui social per il giovane calciatore giallorosso, tra i migliori prospetti italiani ma a rischio Europeo per via dei lunghi tempi di recupero legati a queste situazioni.

Sui social però, oltre a tanti messaggi d’affetto e vicinanza, anche molte polemiche, come spesso accade. Alcuni utenti, infatti, hanno accusato Lega e Federazione per aver fatto giocare sullo stesso campo due partite in due giorni di fila, rendendo – a loro avviso – il terreno di gioco non in condizioni. A confermare la tesi, il fatto che poco prima di Zaniolo anche Demiral sia stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio, anche se il difensore bianconero ha appoggiato il piede sul terreno dopo aver saltato molto in alto. Specifichiamo, per chi non lo sapesse, i motivi che hanno portato a questa decisione: l’ultima di campionato (24 maggio), per permettere l’inizio dei lavori in vista della gara inaugurale dell’Europeo itinerante, le due romane saranno costrette a giocare in trasferta.

Non è detto, ovviamente, che sia questa la causa dei due infortuni, ma gli utenti hanno messo la pulce nell’orecchio. In alto la FOTOGALLERY con alcuni messaggi raccolti sui social.