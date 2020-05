“L’Inghilterra è una merda, non volevo andare a Manchester”, il retroscena della moglie del calciatore

La carriera del calciatore Angel Di Maria è stata molto importante, l’argentino ha indossato le maglie più prestigiose. Il trasferimento nel 2014 dal Real Madrid al Manchester United per 75 milioni di euro non è andato giù alla moglie dell’argentino, Jorgelina Cardoso. “Orribile. Manchester è terribile. Abbiamo litigato io e Angel. Vivevamo a Madrid, lui giocava nella migliore squadra del mondo, il Real. Il clima lì è perfetto, il cibo anche, ma all’improvviso venne fuori questa offerta del Manchester” ha raccontato a ‘Los Angeles de la Mañana’.

“Vai da solo, gli dissi” – prosegue Jorgelina -. “Però è chiaro, se lavori in un’azienda e ti pagano il doppio non vai? Io devo mantenere le mie figlie. Io non volevo andare. Dissi ad Angel: ‘tutti i paesi che vuoi, tranne l’Inghilterra, è una merda’. Non mi piaceva nulla, passeggi e non sai se ti vanno ad uccidere”.