Inter, Allegri “divide” i tifosi nerazzurri: tra favorevoli e contrari, c’è chi fa anche un nome a sorpresa…

L’argomento del giorno sarebbe potuto essere ben diverso, oggi. Si sarebbe potuto parlare di ricostruzione Inter post Europa League, ad esempio. Ma ancora una volta Antonio Conte si è preso la scena e ha deciso di far parlare di sé. Le sue parole di ieri, al termine della finale, non potevano non passare inosservate. Sanno di addio. Martedì, l’incontro tra lui e Zhang risulterà decisivo, ma alla finestra si parla già di Massimiliano Allegri come possibile sostituto. Il web, al di là della solita ironia da social, si è dibattuto anche seriamente sull’argomento, essendo il nome dell’ex Juve in tendenza su Twitter. C’è chi pensa possa compiersi un definitivo salto di qualità, con lui, e chi invece è convinto ci possano essere passi indietro. Un altro utente poi, un po’ sorprendentemente, tira fuori un nome particolare, motivato però dalla scelta di puntare su ex nerazzurri con un passato importante con la maglia dell’Inter. Il messaggio di questo utente, così come tanti altri, presente nella FOTOGALLERY in alto.