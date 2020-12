Ancora è presto per programmare il futuro, ma un aspetto di grande interesse è sempre quello delle maglie da gioco, oggi sono uscite le anticipazioni di quella che potrebbe essere la divisa dell’Inter per la prossima stagione. I nerazzurri hanno grosse potenzialità, ma stanno attraversando un periodo troppo altalenante, in Champions League sono usciti già dalla fase a gironi e questo è un fallimento considerando il girone alla portata. In campionato ha accorciato dalla vetta, ma anche in Serie A non sono mancati i passi falsi. Potenzialmente ha una squadra forte, ma la Serie A ha dimostrato di essere molto equilibrata e non sarà facile vincere lo scudetto.

Le maglie dell’Inter per la prossima stagione

Già circolano indiscrezioni per la prossima stagione, il sito Footyheadlines ha pubblicato delle indiscrezioni sullo stile della nuova maglia per la stagione 2020/2021. E’ previsto il ritorno della trama a squame, come quella di un serpente e che si avvicina a quella della stagione 2010/2011. I colori saranno gli stessi con le tonalità di blu e nero, con l’oro come dettagli. I pantaloncini saranno neri e oro, i calzettoni completamenti neri. In alto la FOTOGALLERY con le anticipazioni della nuova maglia dell’Inter.