Inter, assembramenti a Piazza Duomo: delirio dei tifosi per la vittoria dello scudetto [FOTO e VIDEO]

L’Inter è campione d’Italia per la 19esima volta e in Piazza Duomo scoppia la festa dei tifosi. La squadra di Antonio Conte ha vinto sul campo del Crotone con il risultato di 0-2, ma l’ufficialità è arrivata solo oggi dopo il pareggio dell’Atalanta contro il Sassuolo. E’ stato un traguardo meritato per l’Inter che ha dominato in lungo ed in largo il campionato di Serie A.

Il merito principale è stato di Antonio Conte che ha confermato di essere un grandissimo allenatore, la squadra ha dimostrato di essere molto forte ed in grado di aprire un ciclo vincente. Si ferma il dominio della Juventus, il club biancocero ha pagato alcune scelte societarie in estate. Nel frattempo al fischio finale delle partite delle 15 è scoppiata la festa, si sono verificati assembramenti con tantissimi tifosi presenti in Piazza Duomo.