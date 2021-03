Inter-Atalanta 1-0, le pagelle di CalcioWeb: dominio della squadra di Gasperini, ma vince Conte [FOTO]

Inter e Atalanta hanno dimostrato di essere due grandissime squadre, in grado di raggiungere obiettivi veramente importanti. La sfida è stata scoppiettante e ha confermato lo stato di forma dei due club che possono togliersi tantissime soddisfazioni in stagione, è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Il risultato può essere considerato in parte bugiardo, la squadra di Gasperini ha giocato sicuramente meglio ed avrebbe meritato i tre punti. Nel primo tempo qualche occasione da una parte e dall’altra ma il risultato non si sblocca. Nella ripresa un episodio permette all’Inter di passare in vantaggio, in mischia è Skriniar a portare in vantaggio la squadra di Conte. Finisce 1-0, Inter sempre più vicino allo scudetto. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.

Inter-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb

Inter (3-5-2): Handanovic 7; Skriniar 7, De Vrij 5.5, Bastoni 6.5; Hakimi 6, Barella 6, Brozovic 6.5, Vidal 5.5, Perisic 6; Lautaro 5.5, Lukaku 5. A disposizione: Radu, Gagliardini 6, Sanchez 6, Vecino, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Young, Eriksen 6, D’Ambrosio s.v., Darmian s.v., Pinamonti. All.: Conte.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello 6; Toloi 5.5, Romero 6.5, Djimsiti 7; Maehle 6, De Roon 6, Freuler 7, Gosens 5.5; Pessina 6, Malinovskyi 6; Zapata 5.5. A disposizione: Rossi, Gollini, Palomino s.v., Lammers, Muriel 6, Caldara, Kovalenko, Ruggeri, Ghislandi, Miranchuk 6, Ilicic 5.5, Pasalic 6. All.: Gasperini.