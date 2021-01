L’Inter risponde a Milan e Juventus e continua la marcia scudetto. Non sbagliano le squadre in lotta per lo scudetto, il compito più agevole è stato proprio quella della squadra di Antonio Conte che ha superato il Benevento. Partita sottotono per la compagine di Filippo Inzaghi, si è registrato un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni come emerge dalle pagelle di CalcioWeb. La gara si sblocca dopo appena 7 minuti con l’autogol sfortunato di Improta, gli ospiti non riescono a reagire. Nella ripresa l’Inter chiude definitivamente i conti, in gol gli attaccanti. Prima è Lautaro Martinez a superare Montipò, poi Lukaku per la doppietta personale. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 4-0. L’Inter sale a quota 44 punti, a -2 dal Milan. Il Benevento fermo a 22. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.

Inter-Benevento, le pagelle di CalcioWeb

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6.5 (dal 74′ De Vrij 6), Ranocchia 6, Bastoni 6; Hakimi 6, Barella 6.5 (dal 64′ Vidal 6), Eriksen 7, Gagliardini 6 (dall’80’ Sensi s.v.), Perisic 6; Lautaro 7.5 (dal 74′ Sanchez 6.5), Lukaku 7.5 (dall’81’ Pinamonti s.v.).

Benevento (3-5-2): Montipò 4.5; Glik 5, Caldirola 5.5 (dal 60′ Pastina 6), Barba 5.5; De Paoli 6, Hetemaj 5.5, Viola 5.5 (dal 60′ Schiattarella 5.5), Ionita 5.5 (dal 70′ Tello 5.5), Improta 5 (dal 70′ Foulon 6); Caprari 5.5 (dal 76′ Insigne s.v.); Lapadula 5.5.