Inter, Berni ancora idolo dei social: nessuna presenza e 2 espulsioni, i messaggi e i meme più simpatici [GALLERY]

Tommaso Berni è da sei stagioni il terzo portiere dell’Inter. Ma, in questi sei anni, non ha mai giocato. Nemmeno un minuto in nerazzurro, ma ben due espulsioni rimediate in questa stagione. E se ai due rossi al terzo portiere sommiamo quello sventolato all’indirizzo di Daniele Padelli, secondo portiere nerazzurro (sempre dalla panchina), possiamo parlare di un piccolo record negativo. E contro il Parma è arrivata la seconda espulsione, ancora per proteste. E il portiere, già idolo dei social, è stato una volta in più osannato. In alto la FOTOGALLERY con i messaggi e i meme più divertenti del web.

“Ho due meteoriti e un pezzo di Luna. Non ho la tv, ultima volta ai videogiochi nel ’98”: il portiere confessa