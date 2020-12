L’Inter risponde alla Juventus e continua la corsa scudetto, è Hakimi il migliore in campo secondo le pagelle stilate dalla redazione di CalcioWeb. La squadra di Antonio Conte conferma potenzialità molto importanti, è in grado di raggiungere l’obiettivo scudetto. Deve migliorare un pò nella gestione della partita, ma soprattutto non commettere errori ingenui in fase difensiva. A sbloccare il match è stato il solito Lukaku, l’attaccante belga è ormai un calciatore determinante per i nerazzurri. Il migliore in campo è stato sicuramente Hakimi, l’esterno autore di una doppietta, in particolar modo il secondo gol è stato bellissimo. Per la squadra di Mihajlovic inutile il gol di Vignato. Finisce 3-1, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Inter-Bologna, le pagelle di CalcioWeb

Inter (3-5-2) Handanovic 6; Skriniar 6.5, De Vrij 6, Bastoni 6.5 (dall’83’ D’Ambrosio s.v.); Hakimi 9 (dal 71′ Darmian 6), Vidal 6.5 (dal 71′ Barella 6), Brozovic 6.5, Gagliardini 6, Perisic 6.5; Sanchez 6.5 (dal 91′ Eriksen s.v.), Lukaku 7 (dal 71′ Martinez 6.5).

Bologna (3-4-1-2) Skorupski 6.5; Medel 6 (dal 63′ Dominguez 6), Danilo 5.5, Tomiyasu 5.5; De Silvestri 6, Schouten 6, Svanberg 5.5 (dal 63′ Vignato 7), Hickey 5 (dal 63′ Khailoti 5.5); Soriano 5.5; Barrow 5.5 (dal 79′ Rabbi s.v.), Palacio 6 (dal 79′ Vergani s.v.).