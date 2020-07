Inter-Brescia 6-0, le pagelle di CalcioWeb: la gara dura un quarto d’ora, Moses e Sanchez scatenati [FOTO]

Inter-Brescia, le pagelle di CalcioWeb – Inter-Brescia dura 20 minuti. Nel quasi testa-coda della Serie A, si evidenzia nettamente la differenza tecnica tra le due squadre. L’episodio decisivo però, praticamente, è al 3′: clamoroso errore di Young ma ancora più clamoroso è l’errore di Donnarumma davanti ad Handanovic. Da lì passa qualche minuto e lo stesso Young si riscatta sbloccando il match con un gran gol. Al 20′, uno scatenato Moses si guadagna il rigore che poi Sanchez realizza. La partita è già chiusa. Il Brescia non ci crede e non affonda, l’Inter gestisce e prima dell’intervallo fa 3-0 con D’Ambrosio di testa su corner. Nella ripresa c’è spazio per il poker di Gagliardini, che si riscatta così dell’errore contro il Sassuolo, e delle marcature nel finale di Eriksen e Candreva. In basso le pagelle della nostra redazione.

Inter: Handanovic 6; D’Ambrosio 7, De Vrij 6.5 (46′ Ranocchia 6), Bastoni 6.5; Moses 7.5 (66′ Candreva 6.5), Barella 6.5 (58′ Agoumé 6), Borja Valero 6.5, Gagliardini 7 (67′ Eriksen 7), Young 7; Sanchez 7.5, Lautaro Martinez 6.5 (67′ Lukaku 6).

Brescia: Joronen 6; Sabelli 4.5 (57′ Mangraviti 5), Papetti 5, Mateju 4, Semprini 4.5; Dessena 5, Tonali 5, Skrabb 5 (46′ Bjarnason 6); Donnarumma 5 (46′ Torregrossa 6); Zmhral 5 (57′ Spalek 6), Aye 5.