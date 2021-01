L’Inter sta provando ad affondare il colpo Edin Dzeko. Ultimi giorni di calciomercato, si avvicina il gong e le squadre sono pronte a chiudere le operazioni in entrata ed uscita. La corsa per lo scudetto è bellissima, tantissimi club sono in corsa per il primo posto e tra questi ci sono anche i nerazzurri. La stagione è stata un pò altalenante, in particolar modo l’eliminazione in Champions League ancora brucia. In Coppa Italia ha raggiunto le semifinali, ma proverà il tutto per tutto con l’obiettivo di vincere lo scudetto. La squadra è sicuramente forte, ma Conte ha chiesto un nuovo tassello per il reparto avanzato.

Inter, assalto a Dzeko

E’ in corso la trattativa con la Roma per chiudere l’accordo per lo scambio con Alexis Sanchez. I calciatori hanno dato l’ok al trasferimento e pure i due allenatori hanno intenzione di concludere l’affare. Il bosniaco è ormai fuori dal progetto giallorosso dopo la rottura con l’allenatore Fonseca e rappresenta un vero affare di mercato. L’obiettivo è quello di concludere lo scambio di prestiti, ma l’ostacolo più importante è rappresentato dalla differenza di ingaggi. Nelle prossime ore andrà in scena un nuovo incontro, anche perché in tempo stringe. Nella trattativa potrebbe entrare anche l’attaccante Pinamonti, il calciatore ideale per completare la batteria nel reparto avanzato dopo l’arrivo di El Shaarawy e quello in corso di Sanchez. E in casa Inter la coppia Dzeko-Lukaku promette spettacolo con il jolly Lautaro sempre pronto a fare la differenza. In alto la FOTOGALLERY con l’idea di Conte per la seconda parte di stagione, l’attacco pesante.