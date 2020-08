“L’Inter perde, Conte strappa”: le prime pagine dei giornali tra sconfitta e caso allenatore [FOTO]

Il giorno dopo sono ancora di più i dubbi in casa Inter. La delusione per la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia, ma più serio sembra lo ‘strappo’ con Antonio Conte. I nerazzurri hanno fatto comunque una buona partita, alla fine gli episodi sono stati decisivi. Dopo la partenza sprint del club italiano (vantaggio di Lukaku), è arrivata la reazione da parte degli spagnoli con la doppietta di de Jong, il pareggio di testa di Godin. Nel secondo tempo grande occasione sempre per il belga, mentre un autogol dell’attaccante ex United ha condannato alla sconfitta. Ma pesantissime sono state le dichiarazioni nel finale di Antonio Conte, sono sembrate parole d’addio. Al momento non è da escludere il divorzio, come confermano anche le prime pagine dei principali giornali italiani: “L’Inter perde, Conte strappa”, titola la ‘Gazzetta dello Sport’. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto.