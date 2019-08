Inter, coreografia per il tifoso della Lazio Diabolik: striscioni anche per Oriali [FOTO]

Un’immagine enorme di Diabolik e uno striscione con la scritta: “Fabrizio con noi”. Così i tifosi della Curva Nord dell’Inter, durante il posticipo di Serie A contro il Lecce, hanno voluto ricordare Fabrizio Piscitelli, storico capo ultrà della Lazio ucciso lo scorso 7 agosto in un agguato nel Parco degli Acquedotti a Roma. Le due tifoserie sono storicamente gemellate. Successivamente, sempre in Curva Nord, è apparso uno striscione per salutare il ritorno in società di Lele Oriali. “Bentornato a casa Lele… leggenda nerazzurra”, il testo. Oriali, ex centrocampista dell’Inter e ora spalla di Conte in panchina, si è alzato dal suo posto per salutare i tifosi. In alto la FOTOGALLERY.