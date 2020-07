Inter-Fiorentina 0-0, le pagelle di CalcioWeb: Lukaku assente, Terracciano decisivo

Inter-Fiorentina, le pagelle di CalcioWeb – L’Inter si è confermata un pò in difficoltà, ma soprattutto stanca dal punto di vista fisico, ottima prestazione della Fiorentina principalmente in fase difensiva. Molto bene i centrali, decisivo anche in portiere Terracciano che ha parato praticamente tutto. Giornata da dimenticare per gli attaccanti della squadra di Antonio Conte, Lukaku ha deluso e Sanchez è sembrato stanco. L’ingresso nel secondo tempo di Lautaro Martinez non ha cambiato le carte in tavola. Poco lucidi i viola dalla trequarti in avanti, nemmeno l’ingresso di Chiesa ha portato azioni pericolose. La partita non si sblocca e si conclude sul risultato di 0-0. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini del match.

INTER (3-4-1-2): Handanovic 6; D’Ambrosio 5.5 (dal 70′ D’Ambrosio 6), De Vrij 6 (dal 23′ Ranocchia 6), Godin 6; Candreva 6 (dal 69′ Moses 5.5), Barella 6.5, Gagliardini 5.5 (dal 76′ Brozovic s.v.), Young 6; Eriksen 6; Lukaku 5.5, Sanchez 5.5 (dal 69′ Martinez 5.5).

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano 7.5; Milenkovic 6.5, Pezzella 6.5, Caceres 6; Venuti 5.5, Duncan 6 (Dal 58′ Ghezzal 6), Badelj 5.5 (dal 75′ Pulgar 6), Castrovilli 5.5, Dalbert 6 (dal 51′ Lirola 6); Cutrone 5.5 (dal 58′ Kouame 5.5), Ribery 5.5 (dal 75′ Chiesa 6).