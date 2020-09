Inter-Fiorentina 4-3, le pagelle di CalcioWeb: Ribery incanta, Vlahovic spreca e viene punito [FOTO]

Inter-Fiorentina, le pagelle di CalcioWeb – L’Inter rimonta la Fiorentina nel finale e trova i primi tre punti della stagione.

Partita divertente e ricca di emozioni. Apre le marcature Kouamé dopo soli 4′ su assist di Ribery. L’Inter reagisce e trova il pari allo scadere del primo tempo con Lautaro Martinez. Ad inizio ripresa la squadra di Conte ribalta il punteggio con un tiro di Lautaro destinato fuori, ma deviato nella propria porta da Ceccherini. La viola non si arrende e trova il pari con Castrovilli, autore di una prestazione sontuosa e va nuovamente in vantaggio con il gol di Chiesa, su assist dell’immenso Ribery, applaudito anche dai tifosi dell’Inter alla sua uscita dal campo. Vlahovic grazia due volte l’Inter e la Fiorentina viene punita nel finale: prima Lukaku e poi D’Ambrosio regalano tre punti insperati ai nerazzurri. In alto la FOTOGALLERY.

Inter-Fiorentina, le pagelle di CalcioWeb

INTER (3-4-1-2): Handanovic 6; D’Ambrosio 7, Bastoni 5.5, Kolarov 4.5; Young 5 (65′ Hakimi 6.5), Barella 5.5 (74′ Nainggolan 6), Brozovic 5.5 (74′ Vidal 6), Perisic 5.5 (78′ Sanchez 6); Eriksen 5.5 (65′ Sensi 6); Lautaro Martinez 7.5, Lukaku 6.5.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 6.5; Milenkovic 6, Ceccherini 5, Caceres 5; Chiesa 7 (69′ Lirola 5.5), Bonaventura 6 (61′ Borja Valero 6), Amrabat 6, Castrovilli 7, Biraghi 5.5; Kouamé 6.5 (61′ Vlahovic 4), Ribery 8 (83′ Cutrone sv).